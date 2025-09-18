CotizacionesSecciones
ARGD
ARGD: Argo Group International Holdings Ltd 6.5% Senior Notes Due 204

24.9900 USD 0.0099 (0.04%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de ARGD de hoy ha cambiado un 0.04%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 24.9800, mientras que el máximo ha alcanzado 24.9900.

  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Rango diario
24.9800 24.9900
Rango anual
19.1982 25.3601
Cierres anteriores
24.9801
Open
24.9800
Bid
24.9900
Ask
24.9930
Low
24.9800
High
24.9900
Volumen
27
Cambio diario
0.04%
Cambio mensual
0.08%
Cambio a 6 meses
18.72%
Cambio anual
10.38%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B