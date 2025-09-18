Divisas / ARGD
ARGD: Argo Group International Holdings Ltd 6.5% Senior Notes Due 204
24.9900 USD 0.0099 (0.04%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ARGD de hoy ha cambiado un 0.04%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 24.9800, mientras que el máximo ha alcanzado 24.9900.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Argo Group International Holdings Ltd 6.5% Senior Notes Due 204. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
24.9800 24.9900
Rango anual
19.1982 25.3601
- Cierres anteriores
- 24.9801
- Open
- 24.9800
- Bid
- 24.9900
- Ask
- 24.9930
- Low
- 24.9800
- High
- 24.9900
- Volumen
- 27
- Cambio diario
- 0.04%
- Cambio mensual
- 0.08%
- Cambio a 6 meses
- 18.72%
- Cambio anual
- 10.38%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B