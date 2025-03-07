AQNB fiyatı bugün 0.27% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.4362 ve Yüksek fiyatı olarak 25.5599 aralığında işlem gördü.

Algonquin Power & Utilities Corp 6.20% Fixed-to-Floating Subord hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.