AQNB: Algonquin Power & Utilities Corp 6.20% Fixed-to-Floating Subord
25.5599 USD 0.0699 (0.27%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AQNB fiyatı bugün 0.27% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.4362 ve Yüksek fiyatı olarak 25.5599 aralığında işlem gördü.
Algonquin Power & Utilities Corp 6.20% Fixed-to-Floating Subord hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
AQNB haberleri
Günlük aralık
25.4362 25.5599
Yıllık aralık
24.5901 26.2200
- Önceki kapanış
- 25.4900
- Açılış
- 25.4500
- Satış
- 25.5599
- Alış
- 25.5629
- Düşük
- 25.4362
- Yüksek
- 25.5599
- Hacim
- 28
- Günlük değişim
- 0.27%
- Aylık değişim
- -0.12%
- 6 aylık değişim
- 1.35%
- Yıllık değişim
- -1.65%
21 Eylül, Pazar