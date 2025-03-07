Moedas / AQNB
AQNB: Algonquin Power & Utilities Corp 6.20% Fixed-to-Floating Subord
25.5412 USD 0.1927 (0.76%)
Setor: Serviços públicos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AQNB para hoje mudou para 0.76%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.3360 e o mais alto foi 25.6200.
Veja a dinâmica do par de moedas Algonquin Power & Utilities Corp 6.20% Fixed-to-Floating Subord. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AQNB Notícias
Faixa diária
25.3360 25.6200
Faixa anual
24.5901 26.2200
- Fechamento anterior
- 25.3485
- Open
- 25.3479
- Bid
- 25.5412
- Ask
- 25.5442
- Low
- 25.3360
- High
- 25.6200
- Volume
- 46
- Mudança diária
- 0.76%
- Mudança mensal
- -0.19%
- Mudança de 6 meses
- 1.27%
- Mudança anual
- -1.73%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh