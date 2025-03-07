КотировкиРазделы
Валюты / AQNB
Назад в Рынок акций США

AQNB: Algonquin Power & Utilities Corp 6.20% Fixed-to-Floating Subord

25.3485 USD 0.0025 (0.01%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AQNB за сегодня изменился на -0.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.3250, а максимальная — 25.3500.

Следите за динамикой Algonquin Power & Utilities Corp 6.20% Fixed-to-Floating Subord. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости AQNB

Дневной диапазон
25.3250 25.3500
Годовой диапазон
24.5901 26.2200
Предыдущее закрытие
25.3510
Open
25.3500
Bid
25.3485
Ask
25.3515
Low
25.3250
High
25.3500
Объем
23
Дневное изменение
-0.01%
Месячное изменение
-0.94%
6-месячное изменение
0.51%
Годовое изменение
-2.47%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.