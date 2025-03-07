Валюты / AQNB
AQNB: Algonquin Power & Utilities Corp 6.20% Fixed-to-Floating Subord
25.3485 USD 0.0025 (0.01%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AQNB за сегодня изменился на -0.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.3250, а максимальная — 25.3500.
Следите за динамикой Algonquin Power & Utilities Corp 6.20% Fixed-to-Floating Subord. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AQNB
Дневной диапазон
25.3250 25.3500
Годовой диапазон
24.5901 26.2200
- Предыдущее закрытие
- 25.3510
- Open
- 25.3500
- Bid
- 25.3485
- Ask
- 25.3515
- Low
- 25.3250
- High
- 25.3500
- Объем
- 23
- Дневное изменение
- -0.01%
- Месячное изменение
- -0.94%
- 6-месячное изменение
- 0.51%
- Годовое изменение
- -2.47%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.