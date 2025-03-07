QuotazioniSezioni
AQNB: Algonquin Power & Utilities Corp 6.20% Fixed-to-Floating Subord

25.5599 USD 0.0699 (0.27%)
Settore: Servizi Pubblici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AQNB ha avuto una variazione del 0.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.4362 e ad un massimo di 25.5599.

Segui le dinamiche di Algonquin Power & Utilities Corp 6.20% Fixed-to-Floating Subord. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
25.4362 25.5599
Intervallo Annuale
24.5901 26.2200
Chiusura Precedente
25.4900
Apertura
25.4500
Bid
25.5599
Ask
25.5629
Minimo
25.4362
Massimo
25.5599
Volume
28
Variazione giornaliera
0.27%
Variazione Mensile
-0.12%
Variazione Semestrale
1.35%
Variazione Annuale
-1.65%
