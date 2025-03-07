KurseKategorien
AQNB: Algonquin Power & Utilities Corp 6.20% Fixed-to-Floating Subord

25.4900 USD 0.0512 (0.20%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AQNB hat sich für heute um -0.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.4250 bis zu einem Hoch von 25.5585 gehandelt.

Verfolgen Sie die Algonquin Power & Utilities Corp 6.20% Fixed-to-Floating Subord-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

AQNB News

Tagesspanne
25.4250 25.5585
Jahresspanne
24.5901 26.2200
Vorheriger Schlusskurs
25.5412
Eröffnung
25.4250
Bid
25.4900
Ask
25.4930
Tief
25.4250
Hoch
25.5585
Volumen
26
Tagesänderung
-0.20%
Monatsänderung
-0.39%
6-Monatsänderung
1.07%
Jahresänderung
-1.92%
