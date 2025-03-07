Währungen / AQNB
AQNB: Algonquin Power & Utilities Corp 6.20% Fixed-to-Floating Subord
25.4900 USD 0.0512 (0.20%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AQNB hat sich für heute um -0.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.4250 bis zu einem Hoch von 25.5585 gehandelt.
Verfolgen Sie die Algonquin Power & Utilities Corp 6.20% Fixed-to-Floating Subord-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
25.4250 25.5585
Jahresspanne
24.5901 26.2200
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.5412
- Eröffnung
- 25.4250
- Bid
- 25.4900
- Ask
- 25.4930
- Tief
- 25.4250
- Hoch
- 25.5585
- Volumen
- 26
- Tagesänderung
- -0.20%
- Monatsänderung
- -0.39%
- 6-Monatsänderung
- 1.07%
- Jahresänderung
- -1.92%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K