AQNB: Algonquin Power & Utilities Corp 6.20% Fixed-to-Floating Subord
25.5412 USD 0.1927 (0.76%)
Sector: Servicios Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AQNB de hoy ha cambiado un 0.76%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.3360, mientras que el máximo ha alcanzado 25.6200.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Algonquin Power & Utilities Corp 6.20% Fixed-to-Floating Subord. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
25.3360 25.6200
Rango anual
24.5901 26.2200
- Cierres anteriores
- 25.3485
- Open
- 25.3479
- Bid
- 25.5412
- Ask
- 25.5442
- Low
- 25.3360
- High
- 25.6200
- Volumen
- 42
- Cambio diario
- 0.76%
- Cambio mensual
- -0.19%
- Cambio a 6 meses
- 1.27%
- Cambio anual
- -1.73%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B