AQNB: Algonquin Power & Utilities Corp 6.20% Fixed-to-Floating Subord

25.5599 USD 0.0699 (0.27%)
Secteur: Utilitaires Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AQNB a changé de 0.27% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.4362 et à un maximum de 25.5599.

Suivez la dynamique Algonquin Power & Utilities Corp 6.20% Fixed-to-Floating Subord. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
25.4362 25.5599
Range Annuel
24.5901 26.2200
Clôture Précédente
25.4900
Ouverture
25.4500
Bid
25.5599
Ask
25.5629
Plus Bas
25.4362
Plus Haut
25.5599
Volume
28
Changement quotidien
0.27%
Changement Mensuel
-0.12%
Changement à 6 Mois
1.35%
Changement Annuel
-1.65%
20 septembre, samedi