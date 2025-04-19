FiyatlarBölümler
APRT: AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

40.57 USD 0.02 (0.05%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

APRT fiyatı bugün 0.05% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 40.56 ve Yüksek fiyatı olarak 40.58 aralığında işlem gördü.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
40.56 40.58
Yıllık aralık
33.46 40.63
Önceki kapanış
40.55
Açılış
40.58
Satış
40.57
Alış
40.87
Düşük
40.56
Yüksek
40.58
Hacim
6
Günlük değişim
0.05%
Aylık değişim
1.15%
6 aylık değişim
9.83%
Yıllık değişim
8.39%
21 Eylül, Pazar