通貨 / APRT
APRT: AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF
40.55 USD 0.02 (0.05%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
APRTの今日の為替レートは、0.05%変化しました。日中、通貨は1あたり40.55の安値と40.56の高値で取引されました。
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
APRT News
1日のレンジ
40.55 40.56
1年のレンジ
33.46 40.63
- 以前の終値
- 40.53
- 始値
- 40.56
- 買値
- 40.55
- 買値
- 40.85
- 安値
- 40.55
- 高値
- 40.56
- 出来高
- 2
- 1日の変化
- 0.05%
- 1ヶ月の変化
- 1.10%
- 6ヶ月の変化
- 9.77%
- 1年の変化
- 8.34%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K