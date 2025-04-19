Währungen / APRT
APRT: AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF
40.57 USD 0.02 (0.05%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von APRT hat sich für heute um 0.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 40.56 bis zu einem Hoch von 40.58 gehandelt.
Verfolgen Sie die AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
APRT News
Tagesspanne
40.56 40.58
Jahresspanne
33.46 40.63
- Vorheriger Schlusskurs
- 40.55
- Eröffnung
- 40.58
- Bid
- 40.57
- Ask
- 40.87
- Tief
- 40.56
- Hoch
- 40.58
- Volumen
- 6
- Tagesänderung
- 0.05%
- Monatsänderung
- 1.15%
- 6-Monatsänderung
- 9.83%
- Jahresänderung
- 8.39%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K