Валюты / APRT
APRT: AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF
40.50 USD 0.04 (0.10%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс APRT за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.50, а максимальная — 40.63.
Следите за динамикой AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости APRT
Дневной диапазон
40.50 40.63
Годовой диапазон
33.46 40.63
- Предыдущее закрытие
- 40.46
- Open
- 40.63
- Bid
- 40.50
- Ask
- 40.80
- Low
- 40.50
- High
- 40.63
- Объем
- 43
- Дневное изменение
- 0.10%
- Месячное изменение
- 0.97%
- 6-месячное изменение
- 9.64%
- Годовое изменение
- 8.20%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.