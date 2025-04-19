Divisas / APRT
APRT: AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF
40.53 USD 0.03 (0.07%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de APRT de hoy ha cambiado un 0.07%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 40.53, mientras que el máximo ha alcanzado 40.53.
Siga la dinámica de la pareja de divisas AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
APRT News
Rango diario
40.53 40.53
Rango anual
33.46 40.63
- Cierres anteriores
- 40.50
- Open
- 40.53
- Bid
- 40.53
- Ask
- 40.83
- Low
- 40.53
- High
- 40.53
- Volumen
- 1
- Cambio diario
- 0.07%
- Cambio mensual
- 1.05%
- Cambio a 6 meses
- 9.72%
- Cambio anual
- 8.28%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B