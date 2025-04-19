통화 / APRT
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
APRT: AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF
40.57 USD 0.02 (0.05%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
APRT 환율이 오늘 0.05%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 40.56이고 고가는 40.58이었습니다.
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
APRT News
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- The Eternal Debate Over Valuations
- Myth-Busting The S&P 500 Index In 3 Charts
- Multi-Asset Income Midyear Outlook: Income And Resilience Among The Bumps
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
- Q2 2025 Equity Market Outlook
일일 변동 비율
40.56 40.58
년간 변동
33.46 40.63
- 이전 종가
- 40.55
- 시가
- 40.58
- Bid
- 40.57
- Ask
- 40.87
- 저가
- 40.56
- 고가
- 40.58
- 볼륨
- 6
- 일일 변동
- 0.05%
- 월 변동
- 1.15%
- 6개월 변동
- 9.83%
- 년간 변동율
- 8.39%
20 9월, 토요일