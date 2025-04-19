Devises / APRT
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
APRT: AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF
40.57 USD 0.02 (0.05%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de APRT a changé de 0.05% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 40.56 et à un maximum de 40.58.
Suivez la dynamique AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
APRT Nouvelles
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- The Eternal Debate Over Valuations
- Myth-Busting The S&P 500 Index In 3 Charts
- Multi-Asset Income Midyear Outlook: Income And Resilience Among The Bumps
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
- Q2 2025 Equity Market Outlook
Range quotidien
40.56 40.58
Range Annuel
33.46 40.63
- Clôture Précédente
- 40.55
- Ouverture
- 40.58
- Bid
- 40.57
- Ask
- 40.87
- Plus Bas
- 40.56
- Plus Haut
- 40.58
- Volume
- 6
- Changement quotidien
- 0.05%
- Changement Mensuel
- 1.15%
- Changement à 6 Mois
- 9.83%
- Changement Annuel
- 8.39%
20 septembre, samedi