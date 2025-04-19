Valute / APRT
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
APRT: AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF
40.57 USD 0.02 (0.05%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio APRT ha avuto una variazione del 0.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 40.56 e ad un massimo di 40.58.
Segui le dinamiche di AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
APRT News
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- The Eternal Debate Over Valuations
- Myth-Busting The S&P 500 Index In 3 Charts
- Multi-Asset Income Midyear Outlook: Income And Resilience Among The Bumps
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
- Q2 2025 Equity Market Outlook
Intervallo Giornaliero
40.56 40.58
Intervallo Annuale
33.46 40.63
- Chiusura Precedente
- 40.55
- Apertura
- 40.58
- Bid
- 40.57
- Ask
- 40.87
- Minimo
- 40.56
- Massimo
- 40.58
- Volume
- 6
- Variazione giornaliera
- 0.05%
- Variazione Mensile
- 1.15%
- Variazione Semestrale
- 9.83%
- Variazione Annuale
- 8.39%
21 settembre, domenica