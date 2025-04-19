QuotazioniSezioni
APRT: AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

40.57 USD 0.02 (0.05%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio APRT ha avuto una variazione del 0.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 40.56 e ad un massimo di 40.58.

Segui le dinamiche di AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
40.56 40.58
Intervallo Annuale
33.46 40.63
Chiusura Precedente
40.55
Apertura
40.58
Bid
40.57
Ask
40.87
Minimo
40.56
Massimo
40.58
Volume
6
Variazione giornaliera
0.05%
Variazione Mensile
1.15%
Variazione Semestrale
9.83%
Variazione Annuale
8.39%
