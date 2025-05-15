FiyatlarBölümler
Dövizler / ANVS
ANVS: Annovis Bio Inc

2.33 USD 0.02 (0.85%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ANVS fiyatı bugün -0.85% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.30 ve Yüksek fiyatı olarak 2.35 aralığında işlem gördü.

Annovis Bio Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

ANVS haberleri

Günlük aralık
2.30 2.35
Yıllık aralık
1.11 10.47
Önceki kapanış
2.35
Açılış
2.35
Satış
2.33
Alış
2.63
Düşük
2.30
Yüksek
2.35
Hacim
212
Günlük değişim
-0.85%
Aylık değişim
0.87%
6 aylık değişim
60.69%
Yıllık değişim
-71.52%
21 Eylül, Pazar