ANVS: Annovis Bio Inc
2.33 USD 0.02 (0.85%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ANVS ha avuto una variazione del -0.85% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.30 e ad un massimo di 2.35.
Segui le dinamiche di Annovis Bio Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
2.30 2.35
Intervallo Annuale
1.11 10.47
- Chiusura Precedente
- 2.35
- Apertura
- 2.35
- Bid
- 2.33
- Ask
- 2.63
- Minimo
- 2.30
- Massimo
- 2.35
- Volume
- 212
- Variazione giornaliera
- -0.85%
- Variazione Mensile
- 0.87%
- Variazione Semestrale
- 60.69%
- Variazione Annuale
- -71.52%
21 settembre, domenica