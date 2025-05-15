통화 / ANVS
ANVS: Annovis Bio Inc
2.33 USD 0.02 (0.85%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ANVS 환율이 오늘 -0.85%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.30이고 고가는 2.35이었습니다.
Annovis Bio Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
ANVS News
- Alphabet To Rally Around 23%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Annovis Bio (NYSE:ANVS), Aptiv (NYSE:APTV)
- H.C. Wainwright lowers Annovis Bio stock price target to $10 on extended approval timeline
- Annovis Bio appoints CEO as acting CFO following executive resignation
- Annovis Bio Narrows Loss in Q2
- Annovis secures IP protection for both forms of buntanetap
- Why Medpace Shares Are Trading Higher By 45%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE), Agilysys (NASDAQ:AGYS)
- Annovis to Attend the AAIC 2025 with Four Poster Presentations
- Annovis Announces NYSE Acceptance of Plan to Regain Listing Compliance
- Annovis Bio stock price target cut to $12 at H.C. Wainwright
- Annovis to Host Webinar and Live Q&A on June 24, 2025
- Canaccord cuts Annovis Bio stock target to $17; keeps Buy rating
일일 변동 비율
2.30 2.35
년간 변동
1.11 10.47
- 이전 종가
- 2.35
- 시가
- 2.35
- Bid
- 2.33
- Ask
- 2.63
- 저가
- 2.30
- 고가
- 2.35
- 볼륨
- 212
- 일일 변동
- -0.85%
- 월 변동
- 0.87%
- 6개월 변동
- 60.69%
- 년간 변동율
- -71.52%
20 9월, 토요일