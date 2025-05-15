Divisas / ANVS
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
ANVS: Annovis Bio Inc
2.35 USD 0.03 (1.26%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ANVS de hoy ha cambiado un -1.26%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.32, mientras que el máximo ha alcanzado 2.43.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Annovis Bio Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ANVS News
- Alphabet To Rally Around 23%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Annovis Bio (NYSE:ANVS), Aptiv (NYSE:APTV)
- H.C. Wainwright lowers Annovis Bio stock price target to $10 on extended approval timeline
- Annovis Bio appoints CEO as acting CFO following executive resignation
- Annovis Bio Narrows Loss in Q2
- Annovis secures IP protection for both forms of buntanetap
- Why Medpace Shares Are Trading Higher By 45%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE), Agilysys (NASDAQ:AGYS)
- Annovis to Attend the AAIC 2025 with Four Poster Presentations
- Annovis Announces NYSE Acceptance of Plan to Regain Listing Compliance
- Annovis Bio stock price target cut to $12 at H.C. Wainwright
- Annovis to Host Webinar and Live Q&A on June 24, 2025
- Canaccord cuts Annovis Bio stock target to $17; keeps Buy rating
Rango diario
2.32 2.43
Rango anual
1.11 10.47
- Cierres anteriores
- 2.38
- Open
- 2.38
- Bid
- 2.35
- Ask
- 2.65
- Low
- 2.32
- High
- 2.43
- Volumen
- 180
- Cambio diario
- -1.26%
- Cambio mensual
- 1.73%
- Cambio a 6 meses
- 62.07%
- Cambio anual
- -71.27%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B