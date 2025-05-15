货币 / ANVS
ANVS: Annovis Bio Inc
2.35 USD 0.03 (1.26%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ANVS汇率已更改-1.26%。当日，交易品种以低点2.32和高点2.43进行交易。
关注Annovis Bio Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ANVS新闻
- Alphabet To Rally Around 23%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Annovis Bio (NYSE:ANVS), Aptiv (NYSE:APTV)
- H.C. Wainwright lowers Annovis Bio stock price target to $10 on extended approval timeline
- Annovis Bio appoints CEO as acting CFO following executive resignation
- Annovis Bio Narrows Loss in Q2
- Annovis secures IP protection for both forms of buntanetap
- Why Medpace Shares Are Trading Higher By 45%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE), Agilysys (NASDAQ:AGYS)
- Annovis to Attend the AAIC 2025 with Four Poster Presentations
- Annovis Announces NYSE Acceptance of Plan to Regain Listing Compliance
- Annovis Bio stock price target cut to $12 at H.C. Wainwright
- Annovis to Host Webinar and Live Q&A on June 24, 2025
- Canaccord cuts Annovis Bio stock target to $17; keeps Buy rating
日范围
2.32 2.43
年范围
1.11 10.47
- 前一天收盘价
- 2.38
- 开盘价
- 2.36
- 卖价
- 2.35
- 买价
- 2.65
- 最低价
- 2.32
- 最高价
- 2.43
- 交易量
- 157
- 日变化
- -1.26%
- 月变化
- 1.73%
- 6个月变化
- 62.07%
- 年变化
- -71.27%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值