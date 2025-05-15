Валюты / ANVS
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ANVS: Annovis Bio Inc
2.38 USD 0.05 (2.06%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ANVS за сегодня изменился на -2.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.33, а максимальная — 2.44.
Следите за динамикой Annovis Bio Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ANVS
- Alphabet To Rally Around 23%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Annovis Bio (NYSE:ANVS), Aptiv (NYSE:APTV)
- H.C. Wainwright lowers Annovis Bio stock price target to $10 on extended approval timeline
- Annovis Bio appoints CEO as acting CFO following executive resignation
- Annovis Bio Narrows Loss in Q2
- Annovis secures IP protection for both forms of buntanetap
- Why Medpace Shares Are Trading Higher By 45%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE), Agilysys (NASDAQ:AGYS)
- Annovis to Attend the AAIC 2025 with Four Poster Presentations
- Annovis Announces NYSE Acceptance of Plan to Regain Listing Compliance
- Annovis Bio stock price target cut to $12 at H.C. Wainwright
- Annovis to Host Webinar and Live Q&A on June 24, 2025
- Canaccord cuts Annovis Bio stock target to $17; keeps Buy rating
Дневной диапазон
2.33 2.44
Годовой диапазон
1.11 10.47
- Предыдущее закрытие
- 2.43
- Open
- 2.38
- Bid
- 2.38
- Ask
- 2.68
- Low
- 2.33
- High
- 2.44
- Объем
- 113
- Дневное изменение
- -2.06%
- Месячное изменение
- 3.03%
- 6-месячное изменение
- 64.14%
- Годовое изменение
- -70.90%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.