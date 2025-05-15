通貨 / ANVS
ANVS: Annovis Bio Inc
2.35 USD 0.00 (0.00%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ANVSの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり2.30の安値と2.38の高値で取引されました。
Annovis Bio Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
ANVS News
- Alphabet To Rally Around 23%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Annovis Bio (NYSE:ANVS), Aptiv (NYSE:APTV)
- H.C. Wainwright lowers Annovis Bio stock price target to $10 on extended approval timeline
- Annovis Bio appoints CEO as acting CFO following executive resignation
- Annovis Bio Narrows Loss in Q2
- Annovis secures IP protection for both forms of buntanetap
- Why Medpace Shares Are Trading Higher By 45%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE), Agilysys (NASDAQ:AGYS)
- Annovis to Attend the AAIC 2025 with Four Poster Presentations
- Annovis Announces NYSE Acceptance of Plan to Regain Listing Compliance
- Annovis Bio stock price target cut to $12 at H.C. Wainwright
- Annovis to Host Webinar and Live Q&A on June 24, 2025
- Canaccord cuts Annovis Bio stock target to $17; keeps Buy rating
1日のレンジ
2.30 2.38
1年のレンジ
1.11 10.47
- 以前の終値
- 2.35
- 始値
- 2.34
- 買値
- 2.35
- 買値
- 2.65
- 安値
- 2.30
- 高値
- 2.38
- 出来高
- 128
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- 1.73%
- 6ヶ月の変化
- 62.07%
- 1年の変化
- -71.27%
