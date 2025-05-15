Währungen / ANVS
ANVS: Annovis Bio Inc
2.33 USD 0.02 (0.85%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ANVS hat sich für heute um -0.85% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.30 bis zu einem Hoch von 2.35 gehandelt.
Verfolgen Sie die Annovis Bio Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
2.30 2.35
Jahresspanne
1.11 10.47
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.35
- Eröffnung
- 2.35
- Bid
- 2.33
- Ask
- 2.63
- Tief
- 2.30
- Hoch
- 2.35
- Volumen
- 118
- Tagesänderung
- -0.85%
- Monatsänderung
- 0.87%
- 6-Monatsänderung
- 60.69%
- Jahresänderung
- -71.52%
