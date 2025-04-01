FiyatlarBölümler
Dövizler / AMUB
AMUB: ETRACS Alerian MLP Index ETN Series B due July 18, 2042

18.5600 USD 0.4600 (2.42%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AMUB fiyatı bugün -2.42% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 18.5600 ve Yüksek fiyatı olarak 18.9500 aralığında işlem gördü.

ETRACS Alerian MLP Index ETN Series B due July 18, 2042 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
18.5600 18.9500
Yıllık aralık
16.8500 20.7800
Önceki kapanış
19.0200
Açılış
18.9500
Satış
18.5600
Alış
18.5630
Düşük
18.5600
Yüksek
18.9500
Hacim
6
Günlük değişim
-2.42%
Aylık değişim
-2.21%
6 aylık değişim
2.48%
Yıllık değişim
2.77%
21 Eylül, Pazar