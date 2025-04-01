КотировкиРазделы
Валюты / AMUB
Назад в Рынок акций США

AMUB: ETRACS Alerian MLP Index ETN Series B due July 18, 2042

18.9900 USD 0.1500 (0.80%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AMUB за сегодня изменился на 0.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.9900, а максимальная — 18.9900.

Следите за динамикой ETRACS Alerian MLP Index ETN Series B due July 18, 2042. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости AMUB

Дневной диапазон
18.9900 18.9900
Годовой диапазон
16.8500 20.7800
Предыдущее закрытие
18.8400
Open
18.9900
Bid
18.9900
Ask
18.9930
Low
18.9900
High
18.9900
Объем
1
Дневное изменение
0.80%
Месячное изменение
0.05%
6-месячное изменение
4.86%
Годовое изменение
5.15%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.