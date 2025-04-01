Валюты / AMUB
AMUB: ETRACS Alerian MLP Index ETN Series B due July 18, 2042
18.9900 USD 0.1500 (0.80%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AMUB за сегодня изменился на 0.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.9900, а максимальная — 18.9900.
Следите за динамикой ETRACS Alerian MLP Index ETN Series B due July 18, 2042. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
18.9900 18.9900
Годовой диапазон
16.8500 20.7800
- Предыдущее закрытие
- 18.8400
- Open
- 18.9900
- Bid
- 18.9900
- Ask
- 18.9930
- Low
- 18.9900
- High
- 18.9900
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.80%
- Месячное изменение
- 0.05%
- 6-месячное изменение
- 4.86%
- Годовое изменение
- 5.15%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.