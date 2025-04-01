Devises / AMUB
AMUB: ETRACS Alerian MLP Index ETN Series B due July 18, 2042
18.5600 USD 0.4600 (2.42%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AMUB a changé de -2.42% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 18.5600 et à un maximum de 18.9500.
Suivez la dynamique ETRACS Alerian MLP Index ETN Series B due July 18, 2042. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
18.5600 18.9500
Range Annuel
16.8500 20.7800
- Clôture Précédente
- 19.0200
- Ouverture
- 18.9500
- Bid
- 18.5600
- Ask
- 18.5630
- Plus Bas
- 18.5600
- Plus Haut
- 18.9500
- Volume
- 6
- Changement quotidien
- -2.42%
- Changement Mensuel
- -2.21%
- Changement à 6 Mois
- 2.48%
- Changement Annuel
- 2.77%
20 septembre, samedi