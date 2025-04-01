CotationsSections
Devises / AMUB
AMUB: ETRACS Alerian MLP Index ETN Series B due July 18, 2042

18.5600 USD 0.4600 (2.42%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AMUB a changé de -2.42% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 18.5600 et à un maximum de 18.9500.

Suivez la dynamique ETRACS Alerian MLP Index ETN Series B due July 18, 2042. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
18.5600 18.9500
Range Annuel
16.8500 20.7800
Clôture Précédente
19.0200
Ouverture
18.9500
Bid
18.5600
Ask
18.5630
Plus Bas
18.5600
Plus Haut
18.9500
Volume
6
Changement quotidien
-2.42%
Changement Mensuel
-2.21%
Changement à 6 Mois
2.48%
Changement Annuel
2.77%
