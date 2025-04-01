KurseKategorien
AMUB: ETRACS Alerian MLP Index ETN Series B due July 18, 2042

19.0200 USD 0.0201 (0.11%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AMUB hat sich für heute um 0.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.0200 bis zu einem Hoch von 19.0532 gehandelt.

Verfolgen Sie die ETRACS Alerian MLP Index ETN Series B due July 18, 2042-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
19.0200 19.0532
Jahresspanne
16.8500 20.7800
Vorheriger Schlusskurs
18.9999
Eröffnung
19.0532
Bid
19.0200
Ask
19.0230
Tief
19.0200
Hoch
19.0532
Volumen
2
Tagesänderung
0.11%
Monatsänderung
0.21%
6-Monatsänderung
5.02%
Jahresänderung
5.32%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K