AMUB: ETRACS Alerian MLP Index ETN Series B due July 18, 2042
19.0200 USD 0.0201 (0.11%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AMUB hat sich für heute um 0.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.0200 bis zu einem Hoch von 19.0532 gehandelt.
Verfolgen Sie die ETRACS Alerian MLP Index ETN Series B due July 18, 2042-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
19.0200 19.0532
Jahresspanne
16.8500 20.7800
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.9999
- Eröffnung
- 19.0532
- Bid
- 19.0200
- Ask
- 19.0230
- Tief
- 19.0200
- Hoch
- 19.0532
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- 0.11%
- Monatsänderung
- 0.21%
- 6-Monatsänderung
- 5.02%
- Jahresänderung
- 5.32%
