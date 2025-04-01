CotizacionesSecciones
AMUB: ETRACS Alerian MLP Index ETN Series B due July 18, 2042

18.9999 USD 0.0099 (0.05%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de AMUB de hoy ha cambiado un 0.05%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 18.9300, mientras que el máximo ha alcanzado 19.0000.

Siga la dinámica de la pareja de divisas ETRACS Alerian MLP Index ETN Series B due July 18, 2042. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
18.9300 19.0000
Rango anual
16.8500 20.7800
Cierres anteriores
18.9900
Open
18.9400
Bid
18.9999
Ask
19.0029
Low
18.9300
High
19.0000
Volumen
6
Cambio diario
0.05%
Cambio mensual
0.10%
Cambio a 6 meses
4.91%
Cambio anual
5.20%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B