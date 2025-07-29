Dövizler / AMPH
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
AMPH: Amphastar Pharmaceuticals Inc
27.64 USD 0.20 (0.73%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AMPH fiyatı bugün 0.73% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 26.95 ve Yüksek fiyatı olarak 27.77 aralığında işlem gördü.
Amphastar Pharmaceuticals Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AMPH haberleri
- Can CorMedix's Melinta Deal Fuel Growth Via Portfolio Diversification?
- CorMedix Rallies 60% YTD: Is This an Indication to Buy the Stock?
- Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) Presents at Wells Fargo 20th Annual Healthcare Conference 2025 - Slideshow (NASDAQ:AMPH)
- Is DefenCath Sufficient to Support CorMedix's Long-Term Growth Path?
- Is the Options Market Predicting a Spike in Amphastar Pharmaceuticals Stock?
- PJP: Healthcare Dashboard For August (NYSEARCA:PJP)
- Why Is Amphastar Pharma Stock Soaring Tuesday? - Amphastar Pharma (NASDAQ:AMPH), Fresenius Medical Care (NYSE:FMS)
- Amphastar stock gains after licensing deal for three peptide therapies
- Needham upgrades Amphastar Pharmaceuticals stock to Buy on iron sucrose approval
- Amphastar licenses three peptide therapies in oncology, ophthalmology deal
- Amphastar stock rises after FDA approves generic iron sucrose injection
- FDA approves Amphastar’s iron sucrose injection for anemia treatment
- Are Investors Undervaluing Amphastar Pharmaceuticals (AMPH) Right Now?
- Piper Sandler lowers Amphastar Pharmaceuticals stock price target on competitive headwinds
- Amphastar August 2025 presentation slides: long-term growth strategy faces near-term headwinds
- Amphastar Pharmaceuticals, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:AMPH)
- Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Amphastar (AMPH) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Amphastar Pharmaceuticals (AMPH) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- BridgeBio Pharma (BBIO) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Will Taysha Gene Therapies, Inc. (TSHA) Report Negative Q2 Earnings? What You Should Know
- Analysts Estimate Amphastar Pharmaceuticals (AMPH) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Bausch Health (BHC) Lags Q2 Earnings Estimates
- Amphastar Pharmaceuticals: Shares Are Interesting, And Options Even More (NASDAQ:AMPH)
Günlük aralık
26.95 27.77
Yıllık aralık
20.38 53.96
- Önceki kapanış
- 27.44
- Açılış
- 27.37
- Satış
- 27.64
- Alış
- 27.94
- Düşük
- 26.95
- Yüksek
- 27.77
- Hacim
- 1.461 K
- Günlük değişim
- 0.73%
- Aylık değişim
- -10.43%
- 6 aylık değişim
- -4.23%
- Yıllık değişim
- -43.37%
21 Eylül, Pazar