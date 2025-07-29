FiyatlarBölümler
Dövizler / AMPH
Geri dön - Hisse senetleri

AMPH: Amphastar Pharmaceuticals Inc

27.64 USD 0.20 (0.73%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AMPH fiyatı bugün 0.73% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 26.95 ve Yüksek fiyatı olarak 27.77 aralığında işlem gördü.

Amphastar Pharmaceuticals Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AMPH haberleri

Günlük aralık
26.95 27.77
Yıllık aralık
20.38 53.96
Önceki kapanış
27.44
Açılış
27.37
Satış
27.64
Alış
27.94
Düşük
26.95
Yüksek
27.77
Hacim
1.461 K
Günlük değişim
0.73%
Aylık değişim
-10.43%
6 aylık değişim
-4.23%
Yıllık değişim
-43.37%
21 Eylül, Pazar