AMPH: Amphastar Pharmaceuticals Inc

27.44 USD 0.46 (1.70%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AMPH hat sich für heute um 1.70% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.90 bis zu einem Hoch von 27.70 gehandelt.

Verfolgen Sie die Amphastar Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
26.90 27.70
Jahresspanne
20.38 53.96
Vorheriger Schlusskurs
26.98
Eröffnung
27.09
Bid
27.44
Ask
27.74
Tief
26.90
Hoch
27.70
Volumen
1.150 K
Tagesänderung
1.70%
Monatsänderung
-11.08%
6-Monatsänderung
-4.92%
Jahresänderung
-43.78%
