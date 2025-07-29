Währungen / AMPH
AMPH: Amphastar Pharmaceuticals Inc
27.44 USD 0.46 (1.70%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AMPH hat sich für heute um 1.70% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.90 bis zu einem Hoch von 27.70 gehandelt.
Verfolgen Sie die Amphastar Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AMPH News
- Can CorMedix's Melinta Deal Fuel Growth Via Portfolio Diversification?
- CorMedix Rallies 60% YTD: Is This an Indication to Buy the Stock?
- Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) Presents at Wells Fargo 20th Annual Healthcare Conference 2025 - Slideshow (NASDAQ:AMPH)
- Is DefenCath Sufficient to Support CorMedix's Long-Term Growth Path?
- Is the Options Market Predicting a Spike in Amphastar Pharmaceuticals Stock?
- PJP: Healthcare Dashboard For August (NYSEARCA:PJP)
- Why Is Amphastar Pharma Stock Soaring Tuesday? - Amphastar Pharma (NASDAQ:AMPH), Fresenius Medical Care (NYSE:FMS)
- Amphastar stock gains after licensing deal for three peptide therapies
- Needham upgrades Amphastar Pharmaceuticals stock to Buy on iron sucrose approval
- Amphastar licenses three peptide therapies in oncology, ophthalmology deal
- Amphastar stock rises after FDA approves generic iron sucrose injection
- FDA approves Amphastar’s iron sucrose injection for anemia treatment
- Are Investors Undervaluing Amphastar Pharmaceuticals (AMPH) Right Now?
- Piper Sandler lowers Amphastar Pharmaceuticals stock price target on competitive headwinds
- Amphastar August 2025 presentation slides: long-term growth strategy faces near-term headwinds
- Amphastar Pharmaceuticals, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:AMPH)
- Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Amphastar (AMPH) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Amphastar Pharmaceuticals (AMPH) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- BridgeBio Pharma (BBIO) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Will Taysha Gene Therapies, Inc. (TSHA) Report Negative Q2 Earnings? What You Should Know
- Analysts Estimate Amphastar Pharmaceuticals (AMPH) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Bausch Health (BHC) Lags Q2 Earnings Estimates
- Amphastar Pharmaceuticals: Shares Are Interesting, And Options Even More (NASDAQ:AMPH)
Tagesspanne
26.90 27.70
Jahresspanne
20.38 53.96
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.98
- Eröffnung
- 27.09
- Bid
- 27.44
- Ask
- 27.74
- Tief
- 26.90
- Hoch
- 27.70
- Volumen
- 1.150 K
- Tagesänderung
- 1.70%
- Monatsänderung
- -11.08%
- 6-Monatsänderung
- -4.92%
- Jahresänderung
- -43.78%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K