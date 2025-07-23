Валюты / AMPH
AMPH: Amphastar Pharmaceuticals Inc
27.00 USD 0.27 (0.99%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AMPH за сегодня изменился на -0.99%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.87, а максимальная — 27.51.
Следите за динамикой Amphastar Pharmaceuticals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AMPH
- CorMedix Rallies 60% YTD: Is This an Indication to Buy the Stock?
- Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) Presents at Wells Fargo 20th Annual Healthcare Conference 2025 - Slideshow (NASDAQ:AMPH)
- Is DefenCath Sufficient to Support CorMedix's Long-Term Growth Path?
- Is the Options Market Predicting a Spike in Amphastar Pharmaceuticals Stock?
- PJP: Healthcare Dashboard For August (NYSEARCA:PJP)
- Why Is Amphastar Pharma Stock Soaring Tuesday? - Amphastar Pharma (NASDAQ:AMPH), Fresenius Medical Care (NYSE:FMS)
- Amphastar stock gains after licensing deal for three peptide therapies
- Needham upgrades Amphastar Pharmaceuticals stock to Buy on iron sucrose approval
- Amphastar licenses three peptide therapies in oncology, ophthalmology deal
- Amphastar stock rises after FDA approves generic iron sucrose injection
- FDA approves Amphastar’s iron sucrose injection for anemia treatment
- Are Investors Undervaluing Amphastar Pharmaceuticals (AMPH) Right Now?
- Piper Sandler lowers Amphastar Pharmaceuticals stock price target on competitive headwinds
- Amphastar August 2025 presentation slides: long-term growth strategy faces near-term headwinds
- Amphastar Pharmaceuticals, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:AMPH)
- Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Amphastar (AMPH) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Amphastar Pharmaceuticals (AMPH) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- BridgeBio Pharma (BBIO) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Will Taysha Gene Therapies, Inc. (TSHA) Report Negative Q2 Earnings? What You Should Know
- Analysts Estimate Amphastar Pharmaceuticals (AMPH) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Bausch Health (BHC) Lags Q2 Earnings Estimates
- Amphastar Pharmaceuticals: Shares Are Interesting, And Options Even More (NASDAQ:AMPH)
- What Makes Amphastar (AMPH) a New Buy Stock
Дневной диапазон
26.87 27.51
Годовой диапазон
20.38 53.96
- Предыдущее закрытие
- 27.27
- Open
- 27.30
- Bid
- 27.00
- Ask
- 27.30
- Low
- 26.87
- High
- 27.51
- Объем
- 1.364 K
- Дневное изменение
- -0.99%
- Месячное изменение
- -12.51%
- 6-месячное изменение
- -6.44%
- Годовое изменение
- -44.68%
