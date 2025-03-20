FiyatlarBölümler
ALAR: Alarum Technologies Ltd - American Depositary Shares

16.73 USD 0.19 (1.15%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ALAR fiyatı bugün 1.15% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 16.21 ve Yüksek fiyatı olarak 17.25 aralığında işlem gördü.

Alarum Technologies Ltd - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
16.21 17.25
Yıllık aralık
5.44 21.50
Önceki kapanış
16.54
Açılış
16.21
Satış
16.73
Alış
17.03
Düşük
16.21
Yüksek
17.25
Hacim
279
Günlük değişim
1.15%
Aylık değişim
17.82%
6 aylık değişim
171.15%
Yıllık değişim
58.28%
21 Eylül, Pazar