Dövizler / ALAR
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ALAR: Alarum Technologies Ltd - American Depositary Shares
16.73 USD 0.19 (1.15%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ALAR fiyatı bugün 1.15% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 16.21 ve Yüksek fiyatı olarak 17.25 aralığında işlem gördü.
Alarum Technologies Ltd - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ALAR haberleri
- Alarum Stock: Well Positioned To Benefit From AI/ML Revolution (NASDAQ:ALAR)
- Canaccord Genuity raises Alarum Technologies stock price target on growth outlook
- Alarum Technologies Ltd. (ALAR) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Earnings call transcript: Alarum Technologies Q2 2025 sees stock surge amid AI focus
- PharmaMar FY 2024 slides: Revenue up 11%, net profit soars amid clinical advances
- Canaccord raises Alarum Technologies target to $15, keeps Buy rating
- Alarum Technologies Announces First Quarter 2025 Results
- Alarum: Still A Mixed Prospect (NASDAQ:ALAR)
- ROSEN, TOP RANKED GLOBAL COUNSEL, Encourages Alarum Technologies Ltd. Investors to Secure Counsel Before Important Deadline in Securities Class Action - ALAR
- Alarum Technologies Ltd (ALAR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
16.21 17.25
Yıllık aralık
5.44 21.50
- Önceki kapanış
- 16.54
- Açılış
- 16.21
- Satış
- 16.73
- Alış
- 17.03
- Düşük
- 16.21
- Yüksek
- 17.25
- Hacim
- 279
- Günlük değişim
- 1.15%
- Aylık değişim
- 17.82%
- 6 aylık değişim
- 171.15%
- Yıllık değişim
- 58.28%
21 Eylül, Pazar