通貨 / ALAR
ALAR: Alarum Technologies Ltd - American Depositary Shares

16.54 USD 0.80 (5.08%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ALARの今日の為替レートは、5.08%変化しました。日中、通貨は1あたり15.97の安値と16.68の高値で取引されました。

Alarum Technologies Ltd - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
15.97 16.68
1年のレンジ
5.44 21.50
以前の終値
15.74
始値
15.99
買値
16.54
買値
16.84
安値
15.97
高値
16.68
出来高
148
1日の変化
5.08%
1ヶ月の変化
16.48%
6ヶ月の変化
168.07%
1年の変化
56.48%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K