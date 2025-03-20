通貨 / ALAR
ALAR: Alarum Technologies Ltd - American Depositary Shares
16.54 USD 0.80 (5.08%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ALARの今日の為替レートは、5.08%変化しました。日中、通貨は1あたり15.97の安値と16.68の高値で取引されました。
Alarum Technologies Ltd - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
15.97 16.68
1年のレンジ
5.44 21.50
- 以前の終値
- 15.74
- 始値
- 15.99
- 買値
- 16.54
- 買値
- 16.84
- 安値
- 15.97
- 高値
- 16.68
- 出来高
- 148
- 1日の変化
- 5.08%
- 1ヶ月の変化
- 16.48%
- 6ヶ月の変化
- 168.07%
- 1年の変化
- 56.48%
