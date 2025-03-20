货币 / ALAR
ALAR: Alarum Technologies Ltd - American Depositary Shares
15.74 USD 0.28 (1.81%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ALAR汇率已更改1.81%。当日，交易品种以低点15.50和高点15.98进行交易。
关注Alarum Technologies Ltd - American Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ALAR新闻
- Alarum Stock: Well Positioned To Benefit From AI/ML Revolution (NASDAQ:ALAR)
- Canaccord Genuity raises Alarum Technologies stock price target on growth outlook
- Alarum Technologies Ltd. (ALAR) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Earnings call transcript: Alarum Technologies Q2 2025 sees stock surge amid AI focus
- PharmaMar FY 2024 slides: Revenue up 11%, net profit soars amid clinical advances
- Canaccord raises Alarum Technologies target to $15, keeps Buy rating
- Alarum Technologies Announces First Quarter 2025 Results
- Alarum: Still A Mixed Prospect (NASDAQ:ALAR)
- ROSEN, TOP RANKED GLOBAL COUNSEL, Encourages Alarum Technologies Ltd. Investors to Secure Counsel Before Important Deadline in Securities Class Action - ALAR
- Alarum Technologies Ltd (ALAR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
15.50 15.98
年范围
5.44 21.50
- 前一天收盘价
- 15.46
- 开盘价
- 15.62
- 卖价
- 15.74
- 买价
- 16.04
- 最低价
- 15.50
- 最高价
- 15.98
- 交易量
- 53
- 日变化
- 1.81%
- 月变化
- 10.85%
- 6个月变化
- 155.11%
- 年变化
- 48.91%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值