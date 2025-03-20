Moedas / ALAR
ALAR: Alarum Technologies Ltd - American Depositary Shares
16.19 USD 0.45 (2.86%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ALAR para hoje mudou para 2.86%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 15.97 e o mais alto foi 16.68.
Veja a dinâmica do par de moedas Alarum Technologies Ltd - American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ALAR Notícias
- Alarum Stock: Well Positioned To Benefit From AI/ML Revolution (NASDAQ:ALAR)
- Canaccord Genuity raises Alarum Technologies stock price target on growth outlook
- Alarum Technologies Ltd. (ALAR) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Earnings call transcript: Alarum Technologies Q2 2025 sees stock surge amid AI focus
- PharmaMar FY 2024 slides: Revenue up 11%, net profit soars amid clinical advances
- Canaccord raises Alarum Technologies target to $15, keeps Buy rating
- Alarum Technologies Announces First Quarter 2025 Results
- Alarum: Still A Mixed Prospect (NASDAQ:ALAR)
- ROSEN, TOP RANKED GLOBAL COUNSEL, Encourages Alarum Technologies Ltd. Investors to Secure Counsel Before Important Deadline in Securities Class Action - ALAR
- Alarum Technologies Ltd (ALAR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
15.97 16.68
Faixa anual
5.44 21.50
- Fechamento anterior
- 15.74
- Open
- 15.99
- Bid
- 16.19
- Ask
- 16.49
- Low
- 15.97
- High
- 16.68
- Volume
- 85
- Mudança diária
- 2.86%
- Mudança mensal
- 14.01%
- Mudança de 6 meses
- 162.40%
- Mudança anual
- 53.17%
