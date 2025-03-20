Devises / ALAR
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
ALAR: Alarum Technologies Ltd - American Depositary Shares
16.73 USD 0.19 (1.15%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ALAR a changé de 1.15% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 16.21 et à un maximum de 17.25.
Suivez la dynamique Alarum Technologies Ltd - American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ALAR Nouvelles
- Alarum Stock: Well Positioned To Benefit From AI/ML Revolution (NASDAQ:ALAR)
- Canaccord Genuity raises Alarum Technologies stock price target on growth outlook
- Alarum Technologies Ltd. (ALAR) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Earnings call transcript: Alarum Technologies Q2 2025 sees stock surge amid AI focus
- PharmaMar FY 2024 slides: Revenue up 11%, net profit soars amid clinical advances
- Canaccord raises Alarum Technologies target to $15, keeps Buy rating
- Alarum Technologies Announces First Quarter 2025 Results
- Alarum: Still A Mixed Prospect (NASDAQ:ALAR)
- ROSEN, TOP RANKED GLOBAL COUNSEL, Encourages Alarum Technologies Ltd. Investors to Secure Counsel Before Important Deadline in Securities Class Action - ALAR
- Alarum Technologies Ltd (ALAR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
16.21 17.25
Range Annuel
5.44 21.50
- Clôture Précédente
- 16.54
- Ouverture
- 16.21
- Bid
- 16.73
- Ask
- 17.03
- Plus Bas
- 16.21
- Plus Haut
- 17.25
- Volume
- 279
- Changement quotidien
- 1.15%
- Changement Mensuel
- 17.82%
- Changement à 6 Mois
- 171.15%
- Changement Annuel
- 58.28%
20 septembre, samedi