ALAR: Alarum Technologies Ltd - American Depositary Shares

16.73 USD 0.19 (1.15%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ALAR a changé de 1.15% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 16.21 et à un maximum de 17.25.

Suivez la dynamique Alarum Technologies Ltd - American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
16.21 17.25
Range Annuel
5.44 21.50
Clôture Précédente
16.54
Ouverture
16.21
Bid
16.73
Ask
17.03
Plus Bas
16.21
Plus Haut
17.25
Volume
279
Changement quotidien
1.15%
Changement Mensuel
17.82%
Changement à 6 Mois
171.15%
Changement Annuel
58.28%
