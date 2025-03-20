Währungen / ALAR
ALAR: Alarum Technologies Ltd - American Depositary Shares
16.54 USD 0.80 (5.08%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ALAR hat sich für heute um 5.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.97 bis zu einem Hoch von 16.68 gehandelt.
Verfolgen Sie die Alarum Technologies Ltd - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ALAR News
- Alarum Stock: Well Positioned To Benefit From AI/ML Revolution (NASDAQ:ALAR)
- Canaccord Genuity raises Alarum Technologies stock price target on growth outlook
- Alarum Technologies Ltd. (ALAR) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Earnings call transcript: Alarum Technologies Q2 2025 sees stock surge amid AI focus
- PharmaMar FY 2024 slides: Revenue up 11%, net profit soars amid clinical advances
- Canaccord raises Alarum Technologies target to $15, keeps Buy rating
- Alarum Technologies Announces First Quarter 2025 Results
- Alarum: Still A Mixed Prospect (NASDAQ:ALAR)
- ROSEN, TOP RANKED GLOBAL COUNSEL, Encourages Alarum Technologies Ltd. Investors to Secure Counsel Before Important Deadline in Securities Class Action - ALAR
- Alarum Technologies Ltd (ALAR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
15.97 16.68
Jahresspanne
5.44 21.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 15.74
- Eröffnung
- 15.99
- Bid
- 16.54
- Ask
- 16.84
- Tief
- 15.97
- Hoch
- 16.68
- Volumen
- 148
- Tagesänderung
- 5.08%
- Monatsänderung
- 16.48%
- 6-Monatsänderung
- 168.07%
- Jahresänderung
- 56.48%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K