Valute / ALAR
ALAR: Alarum Technologies Ltd - American Depositary Shares
16.73 USD 0.19 (1.15%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ALAR ha avuto una variazione del 1.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.21 e ad un massimo di 17.25.
Segui le dinamiche di Alarum Technologies Ltd - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ALAR News
- Alarum Stock: Well Positioned To Benefit From AI/ML Revolution (NASDAQ:ALAR)
- Canaccord Genuity raises Alarum Technologies stock price target on growth outlook
- Alarum Technologies Ltd. (ALAR) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Earnings call transcript: Alarum Technologies Q2 2025 sees stock surge amid AI focus
- PharmaMar FY 2024 slides: Revenue up 11%, net profit soars amid clinical advances
- Canaccord raises Alarum Technologies target to $15, keeps Buy rating
- Alarum Technologies Announces First Quarter 2025 Results
- Alarum: Still A Mixed Prospect (NASDAQ:ALAR)
- ROSEN, TOP RANKED GLOBAL COUNSEL, Encourages Alarum Technologies Ltd. Investors to Secure Counsel Before Important Deadline in Securities Class Action - ALAR
- Alarum Technologies Ltd (ALAR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
16.21 17.25
Intervallo Annuale
5.44 21.50
- Chiusura Precedente
- 16.54
- Apertura
- 16.21
- Bid
- 16.73
- Ask
- 17.03
- Minimo
- 16.21
- Massimo
- 17.25
- Volume
- 279
- Variazione giornaliera
- 1.15%
- Variazione Mensile
- 17.82%
- Variazione Semestrale
- 171.15%
- Variazione Annuale
- 58.28%
20 settembre, sabato