Valute / ALAR
ALAR: Alarum Technologies Ltd - American Depositary Shares

16.73 USD 0.19 (1.15%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ALAR ha avuto una variazione del 1.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.21 e ad un massimo di 17.25.

Segui le dinamiche di Alarum Technologies Ltd - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
16.21 17.25
Intervallo Annuale
5.44 21.50
Chiusura Precedente
16.54
Apertura
16.21
Bid
16.73
Ask
17.03
Minimo
16.21
Massimo
17.25
Volume
279
Variazione giornaliera
1.15%
Variazione Mensile
17.82%
Variazione Semestrale
171.15%
Variazione Annuale
58.28%
20 settembre, sabato