Dövizler / AISP
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
AISP: Airship AI Holdings Inc - Class A
5.86 USD 0.19 (3.35%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AISP fiyatı bugün 3.35% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 5.60 ve Yüksek fiyatı olarak 5.89 aralığında işlem gördü.
Airship AI Holdings Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AISP haberleri
- Airship AI Holdings: Potential Play In Edge AI And Security (NASDAQ:AISP)
- Airship AI Holdings updates committee charters following board review
- Airship AI president Allen sells $357k in shares
- Airship AI Stock: Tailwinds Are Pushing Expansive Growth (NASDAQ:AISP)
- Airship AI: Emerging AI Security Stock With Real Potential (NASDAQ:AISP)
Günlük aralık
5.60 5.89
Yıllık aralık
1.90 7.67
- Önceki kapanış
- 5.67
- Açılış
- 5.64
- Satış
- 5.86
- Alış
- 6.16
- Düşük
- 5.60
- Yüksek
- 5.89
- Hacim
- 1.888 K
- Günlük değişim
- 3.35%
- Aylık değişim
- 35.65%
- 6 aylık değişim
- 51.81%
- Yıllık değişim
- 138.21%
21 Eylül, Pazar