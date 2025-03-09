Валюты / AISP
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
AISP: Airship AI Holdings Inc - Class A
5.38 USD 0.10 (1.82%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AISP за сегодня изменился на -1.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.18, а максимальная — 5.45.
Следите за динамикой Airship AI Holdings Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости AISP
- Airship AI Holdings: Potential Play In Edge AI And Security (NASDAQ:AISP)
- Airship AI Holdings updates committee charters following board review
- Airship AI president Allen sells $357k in shares
- Airship AI Stock: Tailwinds Are Pushing Expansive Growth (NASDAQ:AISP)
- Airship AI: Emerging AI Security Stock With Real Potential (NASDAQ:AISP)
Дневной диапазон
5.18 5.45
Годовой диапазон
1.90 7.67
- Предыдущее закрытие
- 5.48
- Open
- 5.41
- Bid
- 5.38
- Ask
- 5.68
- Low
- 5.18
- High
- 5.45
- Объем
- 1.726 K
- Дневное изменение
- -1.82%
- Месячное изменение
- 24.54%
- 6-месячное изменение
- 39.38%
- Годовое изменение
- 118.70%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.