AISP: Airship AI Holdings Inc - Class A
5.67 USD 0.33 (6.18%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AISPの今日の為替レートは、6.18%変化しました。日中、通貨は1あたり5.45の安値と5.76の高値で取引されました。
Airship AI Holdings Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AISP News
1日のレンジ
5.45 5.76
1年のレンジ
1.90 7.67
- 以前の終値
- 5.34
- 始値
- 5.52
- 買値
- 5.67
- 買値
- 5.97
- 安値
- 5.45
- 高値
- 5.76
- 出来高
- 2.323 K
- 1日の変化
- 6.18%
- 1ヶ月の変化
- 31.25%
- 6ヶ月の変化
- 46.89%
- 1年の変化
- 130.49%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K