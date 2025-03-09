Divisas / AISP
AISP: Airship AI Holdings Inc - Class A
5.34 USD 0.04 (0.74%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AISP de hoy ha cambiado un -0.74%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 5.27, mientras que el máximo ha alcanzado 5.55.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Airship AI Holdings Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AISP News
Rango diario
5.27 5.55
Rango anual
1.90 7.67
- Cierres anteriores
- 5.38
- Open
- 5.37
- Bid
- 5.34
- Ask
- 5.64
- Low
- 5.27
- High
- 5.55
- Volumen
- 1.405 K
- Cambio diario
- -0.74%
- Cambio mensual
- 23.61%
- Cambio a 6 meses
- 38.34%
- Cambio anual
- 117.07%
