AISP: Airship AI Holdings Inc - Class A

5.71 USD 0.04 (0.71%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AISP hat sich für heute um 0.71% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.60 bis zu einem Hoch von 5.78 gehandelt.

Verfolgen Sie die Airship AI Holdings Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
5.60 5.78
Jahresspanne
1.90 7.67
Vorheriger Schlusskurs
5.67
Eröffnung
5.64
Bid
5.71
Ask
6.01
Tief
5.60
Hoch
5.78
Volumen
670
Tagesänderung
0.71%
Monatsänderung
32.18%
6-Monatsänderung
47.93%
Jahresänderung
132.11%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K