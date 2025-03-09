Währungen / AISP
AISP: Airship AI Holdings Inc - Class A
5.71 USD 0.04 (0.71%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AISP hat sich für heute um 0.71% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.60 bis zu einem Hoch von 5.78 gehandelt.
Verfolgen Sie die Airship AI Holdings Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
AISP News
Tagesspanne
5.60 5.78
Jahresspanne
1.90 7.67
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.67
- Eröffnung
- 5.64
- Bid
- 5.71
- Ask
- 6.01
- Tief
- 5.60
- Hoch
- 5.78
- Volumen
- 670
- Tagesänderung
- 0.71%
- Monatsänderung
- 32.18%
- 6-Monatsänderung
- 47.93%
- Jahresänderung
- 132.11%
