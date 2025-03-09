QuotazioniSezioni
AISP: Airship AI Holdings Inc - Class A

5.86 USD 0.19 (3.35%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AISP ha avuto una variazione del 3.35% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.60 e ad un massimo di 5.89.

Segui le dinamiche di Airship AI Holdings Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
5.60 5.89
Intervallo Annuale
1.90 7.67
Chiusura Precedente
5.67
Apertura
5.64
Bid
5.86
Ask
6.16
Minimo
5.60
Massimo
5.89
Volume
1.888 K
Variazione giornaliera
3.35%
Variazione Mensile
35.65%
Variazione Semestrale
51.81%
Variazione Annuale
138.21%
