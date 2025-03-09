Valute / AISP
AISP: Airship AI Holdings Inc - Class A
5.86 USD 0.19 (3.35%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AISP ha avuto una variazione del 3.35% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.60 e ad un massimo di 5.89.
Segui le dinamiche di Airship AI Holdings Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
AISP News
Intervallo Giornaliero
5.60 5.89
Intervallo Annuale
1.90 7.67
- Chiusura Precedente
- 5.67
- Apertura
- 5.64
- Bid
- 5.86
- Ask
- 6.16
- Minimo
- 5.60
- Massimo
- 5.89
- Volume
- 1.888 K
- Variazione giornaliera
- 3.35%
- Variazione Mensile
- 35.65%
- Variazione Semestrale
- 51.81%
- Variazione Annuale
- 138.21%
21 settembre, domenica