Moedas / AISP
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
AISP: Airship AI Holdings Inc - Class A
5.54 USD 0.20 (3.75%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AISP para hoje mudou para 3.75%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.45 e o mais alto foi 5.70.
Veja a dinâmica do par de moedas Airship AI Holdings Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AISP Notícias
- Airship AI Holdings: Potential Play In Edge AI And Security (NASDAQ:AISP)
- Airship AI Holdings updates committee charters following board review
- Airship AI president Allen sells $357k in shares
- Airship AI Stock: Tailwinds Are Pushing Expansive Growth (NASDAQ:AISP)
- Airship AI: Emerging AI Security Stock With Real Potential (NASDAQ:AISP)
Faixa diária
5.45 5.70
Faixa anual
1.90 7.67
- Fechamento anterior
- 5.34
- Open
- 5.52
- Bid
- 5.54
- Ask
- 5.84
- Low
- 5.45
- High
- 5.70
- Volume
- 972
- Mudança diária
- 3.75%
- Mudança mensal
- 28.24%
- Mudança de 6 meses
- 43.52%
- Mudança anual
- 125.20%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh