FiyatlarBölümler
Dövizler / AIR
Geri dön - Hisse senetleri

AIR: AAR Corp

75.29 USD 0.60 (0.79%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AIR fiyatı bugün -0.79% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 74.56 ve Yüksek fiyatı olarak 76.44 aralığında işlem gördü.

AAR Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AIR haberleri

Günlük aralık
74.56 76.44
Yıllık aralık
46.51 86.43
Önceki kapanış
75.89
Açılış
76.12
Satış
75.29
Alış
75.59
Düşük
74.56
Yüksek
76.44
Hacim
747
Günlük değişim
-0.79%
Aylık değişim
1.70%
6 aylık değişim
34.47%
Yıllık değişim
14.95%
21 Eylül, Pazar