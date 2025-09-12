Währungen / AIR
AIR: AAR Corp
75.89 USD 1.13 (1.51%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AIR hat sich für heute um 1.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 74.28 bis zu einem Hoch von 76.12 gehandelt.
Verfolgen Sie die AAR Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
74.28 76.12
Jahresspanne
46.51 86.43
- Vorheriger Schlusskurs
- 74.76
- Eröffnung
- 74.65
- Bid
- 75.89
- Ask
- 76.19
- Tief
- 74.28
- Hoch
- 76.12
- Volumen
- 688
- Tagesänderung
- 1.51%
- Monatsänderung
- 2.51%
- 6-Monatsänderung
- 35.54%
- Jahresänderung
- 15.86%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K