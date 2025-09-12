KurseKategorien
Währungen / AIR
AIR: AAR Corp

75.89 USD 1.13 (1.51%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AIR hat sich für heute um 1.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 74.28 bis zu einem Hoch von 76.12 gehandelt.

Verfolgen Sie die AAR Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
74.28 76.12
Jahresspanne
46.51 86.43
Vorheriger Schlusskurs
74.76
Eröffnung
74.65
Bid
75.89
Ask
76.19
Tief
74.28
Hoch
76.12
Volumen
688
Tagesänderung
1.51%
Monatsänderung
2.51%
6-Monatsänderung
35.54%
Jahresänderung
15.86%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
