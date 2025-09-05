Divisas / AIR
AIR: AAR Corp
74.76 USD 1.00 (1.32%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AIR de hoy ha cambiado un -1.32%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 74.44, mientras que el máximo ha alcanzado 76.28.
Siga la dinámica de la pareja de divisas AAR Corp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
AIR News
- AAR Inks Multi-Year Aircraft Support Service Deal With Cebu Pacific
- Apple iPhone Air and iPhone 17 review: Apple's strongest lineup in years
- Airinmar extiende servicios de gestión de reparación con Cebu Pacific
- Airinmar extends component repair management services with Cebu Pacific
- TAT Technologies Stock Surges 40% in the Past 3 Months: Should You Buy?
- Moody’s sube calificación de Airbus a A1 con perspectiva estable
- Moody’s upgrades Airbus to A1 rating with stable outlook
- RBC Capital eleva precio objetivo de Airbus ante mejores perspectivas de entregas
- RBC Capital raises Airbus stock price target on improved delivery outlook
- Airbus, Thales, Leonardo could sign first deal this year on satellite tie-up, Airbus executive says
- Thales, Airbus, Leonardo eye initial agreement on 10 billion-euro satellite JV, sources say
- El DAX 40 de Fráncfort sube un 0,30 % después de que el BCE mantuviera intactos los tipos
- Kratos Defense Gains 59.8% in the Past 3 Months: How to Play the Stock?
- Airbus prevé la validación crítica del diseño del Eurodrone en el cuarto trimestre
- AeroVironment (AVAV) Q1 Earnings Lag Estimates
- Airbus CEO remains worried about engines despite improving aerospace supply chain
- Tankmaker KNDS to decide on IPO within months, Germany could take stake, CEO says
- France stocks lower at close of trade; CAC 40 down 0.31%
- AAR's Segment Secures a Contract for Mobility Solutions
- Airbus delivers 61 jets in August, year-to-date tally down 3%
Rango diario
74.44 76.28
Rango anual
46.51 86.43
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B