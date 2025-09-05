통화 / AIR
AIR: AAR Corp
75.29 USD 0.60 (0.79%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
AIR 환율이 오늘 -0.79%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 74.56이고 고가는 76.44이었습니다.
AAR Corp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
AIR News
- Spirit Airlines’ unions warn members of more pain amid second bankruptcy
- 골드만삭스, 에어버스 ’매수’ 등급 개시...공급망 완화
- Goldman Sachs initiates Airbus stock with Buy rating, citing easing supply chain issues
- 골드만삭스, EU 방산·항공 산업 분석 개시: BAE, 에어버스 등 주요 종목 선정
- Goldman starts coverage on EU defense, aerospace: BAE, Airbus among top picks
- Embraer upgraded to ’BBB’ by S&P on stronger business position
- 유럽 방위산업 주식, 군비 지출 증가 속 성장 기대
- Top European Defense Stocks Poised for Growth Amid Rising Military Spending
- AAR Inks Multi-Year Aircraft Support Service Deal With Cebu Pacific
- Apple iPhone Air and iPhone 17 review: Apple's strongest lineup in years
- AAR Corp, Cebu Pacific과 부품 수리 관리 서비스 연장 계약
- Airinmar extends component repair management services with Cebu Pacific
- TAT Technologies Stock Surges 40% in the Past 3 Months: Should You Buy?
- 에어버스, 무디스 신용등급 A1으로 상향…전망은 안정적
- Moody’s upgrades Airbus to A1 rating with stable outlook
- 에어버스, RBC Capital 목표 주가 상향 조정: 납품 전망 개선
- RBC Capital raises Airbus stock price target on improved delivery outlook
- Airbus, Thales, Leonardo could sign first deal this year on satellite tie-up, Airbus executive says
- Thales, Airbus, Leonardo eye initial agreement on 10 billion-euro satellite JV, sources say
- Kratos Defense Gains 59.8% in the Past 3 Months: How to Play the Stock?
- AeroVironment (AVAV) Q1 Earnings Lag Estimates
- Airbus CEO remains worried about engines despite improving aerospace supply chain
- Tankmaker KNDS to decide on IPO within months, Germany could take stake, CEO says
- France stocks lower at close of trade; CAC 40 down 0.31%
일일 변동 비율
74.56 76.44
년간 변동
46.51 86.43
- 이전 종가
- 75.89
- 시가
- 76.12
- Bid
- 75.29
- Ask
- 75.59
- 저가
- 74.56
- 고가
- 76.44
- 볼륨
- 747
- 일일 변동
- -0.79%
- 월 변동
- 1.70%
- 6개월 변동
- 34.47%
- 년간 변동율
- 14.95%
